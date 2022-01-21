Известная певица Анна Тринчер, которая сделала операцию по увеличению груди, назвала цену этой процедуры и впервые показала результат.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, звезда "Скаженого весілля" Анна Тринчер рассказала поклонникам, сколько стоит ее пластическая операция по увеличению груди, а также приоткрыла декольте, чтобы показать результат.

В своих Instagram-сторис Анна рассказала, что операция обошлась ей в 6 тысяч долларов (около 170 тысяч гривен).

"Пластика у моего врача стоит 6 тысяч долларов. Я знаю, что это чуть выше, чем стандартная цена, потому что делают за 3, за 4 тысячи долларов, но такие вещи, которые касаются вашего тела и остаются с вами пожизненно, нужно делать у суперпрофессионала, - рассказала Тринчер.

Девушка также на многочисленные просьбы фанатов показала кадры, как выглядит ее бюст после операции. Аня чуть приоткрыла медицинский топ, который носит после операции и засветила увеличенный бюст.

"Первый раз показываю вам. Пока могу показать только так, грудь еще не стала в свою форму, ткань не растянулась", - подписала сторис Тринчер.

Напомним, Тринчер после операции резко ответила на критику ее новой сумочки за почти 4 тыс. долларов: "Вам не нужно понимать".

Как сообщала Politeka, Тринчер с накладными "дыньками" рассказала о главной проблеме перед операцией: "Не могу определиться".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер в больнице столкнулась с печальными реалиями жизни: "На все мои просьбы...".