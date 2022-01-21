Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивилась, обнаружив своего мужа, Владимира Дантеса, дома не самого, но особо не расстроилась.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес живут в особняке в закрытом коттеджном городке под Киевом, передает Politeka.net. Пара часто показывает, как проводит время дома, демонстрируя интерьер.

Недавно пара вернулась с отпуска в Мексике. Надя Дорофеева уже рассказала, что приступила к работе и задействована на съемках шоу "Голос країни".

В новых сторис певица рассказала, что приехала с репетиции проекта и застала Владимира Дантеса дома не одного, а в компании друзей.

"Значит я домой приехала с репетиции "Голоса" и застала такую картину. Во-первых, "С легким паром", но это ладно...Пацаны! Как дела? С Новым Годом!", - закричала Надя Дорофеева в конце, а те весело поддержали хозяйку дома.

В помещении был накрыт стол, на котором стояли разные закуски и выпивка.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес нередко проводят время с друзьями, они не только приглашают к себе в гости, но и бывают в разных заведениях, в том числе в кинотеатрах. Благодаря маскам артистов тяжелее узнать и они могут легче провести свой досуг.

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