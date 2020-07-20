Украинский и в прошлом российский журналист и телеведущий Алексей Суханов поделился мнением относительно украинского языка
Свое мнение на этот счет он высказал в интервью "Апострофу".
"Моя позиция была и остается. Государственный язык нужно защищать, на государственном надо общаться, вдохновлять его, давать ему жизнь. Но нельзя давать этому языку жизнь, если ты общаешься на другом языке. Да, к сожалению, много-кто не воспитывался на украинском, и это не вина человека. Но если сегодня сложились такие условия, что надо поддержать не только Украину, но и традиции, историю, и надо совершенствовать украинский, если человек до сих пор не знает его хорошо и не общается на родном языке", - заявил он.
По его словам, при этом, навязывать язык или его изучение насильно, категорически нельзя.
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"Отвечая на это, я могу сказать только одно: пусть тот сосед, который что-то навязывает Украине, идет в зад**цу. Потому что в Украине есть своя история, свои традиции, свой язык. А если соседу что-то не нравится, я ему могу посоветовать только одно – пусть сосредоточится на своих проблемах. И пусть в конце концов займется решением своих проблем, а не сует свой нос в чужие дела. Украина имеет свой путь – и это только европейский и цивилизованный путь. А ни одна страна не может существовать без истории, традиции и языка. Это не страна, если в ней не помнят про самое главное – что составляет основу любого государства. Такова моя позиция", - эмоционально заявил телеведущий.
Ранее мы писали, что поэт и драматург Юрий Рыбчинский объяснил, почему украинский язык не нужно навязывать.
По его словам, украинский язык не нужно навязывать. Надо просто, чтобы люди, которые имеют отношение к украинскому, зарабатывали больше, чем остальные.
"Украинский язык не нужно навязывать. Нужно сделать все для того, чтобы были хорошие украинские журналы, хорошие газеты, хорошие телевизионные фильмы, песни. И главное – чтобы люди, которые имеют отношение к украинской культуре, украинскому языку, зарабатывали больше, чем те, кто не имеет", – сказал Рыбчинский. По мнению поэта, украинский язык красивее, чем русский или другие языки. "Разве мать навязывает красавицу-дочь кому-то в жены?" – уточнил Рыбчинский.
Он отметил необходимость создания дорожной карты о преференциях украинской культуре и украинскому языку.
Напомним, что Рыбчинский рассказал, что тормозит развитие Украины.
Как сообщала Politeka, Рыбчинский пожаловался на "некачественных" украинцев.
Также Politeka писала, что поэт Рыбчинский предложил "втихаря" восстановить ядерное оружие.