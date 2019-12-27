Алексей Суханов, бывший российский журналист, уверен – Украина должна отстаивать свой родной язык и не слушать тех, кто навязывает русский
Об этом он рассказал в интервью «Апострофу».
Алексей придерживается единой позиции: государственный язык нужно защищать, общаться на нем, вдохновлять, давать ему жизнь.
«Если сегодня сложились такие условия, что надо поддержать не только Украину, но и традиции, историю, и надо совершенствовать украинский, если человек до сих пор не знает его хорошо и не общается на родном языке. Русскоязычных сегодня мы не будем учить. Но мы можем им посоветовать. Не надо требовать, не надо заставлять силой, потому что язык - это живое. И заинтересованность человека в изучении языка должна быть его решением. То есть нельзя навязывать язык», – рассказал он.
Курс доллара пробьет новое дно в 2020 году, украинцев ошарашили прогнозом: "Катастрофа..."
В семье Пугачевой и Галкина случилось непоправимое, скорбит вся страна: детали трагедии
Фигуристая Тодоренко в трусах покрасовалась на безлюдном пляже: «вот это размерчик»
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Что же касается попыток соседнего государства, которое навязывает украинцам российский язык, то тут Суханов был категоричен:
«Я могу сказать только одно: пусть тот сосед, который что-то навязывает Украине, идет в задницу. Потому что в Украине есть своя история, свои традиции, свой язык. А если соседу что-то не нравится, я ему могу посоветовать только одно - пусть сосредоточится на своих проблемах. И пусть в конце концов займется решением своих проблем, а не сует свой нос в чужие дела».
Ранее мы писали о том, что экс-главарь "ДНР" пригрозил "русским миром" всей Европе.
Как сообщала Politeka, идеолог "ДНР" сдал Путина с потрохами.
Также Politeka писала, что в Европе устроили небывалый бойкот Путину: «нельзя простить…».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=245&v=G0OgQInPWL0&feature=emb_logo