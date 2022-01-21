Как пишет Politeka.net, артист поделился новыми кадрами в своем Инстаграм. Певец опубликовал четыре фото. На двух из них он запечатлен во время работы над созданием новой музыки. А вот два других снимка явно сделаны на отдыхе.

На них Вакарчук в плавках позировал на живописных камнях у моря. За его спиной открывался завораживающий вид на пляж с пальмами и закатное небо.

В подписи Вакарчук признался, что не ощущает разницы между этими двумя состояниями.

«Между отпуском и работой никакой разницы», - написал исполнитель.

Украинцы не смогли пройти мимо его поста, и тут же отреагировали на него комментариями.

«Файные панталончики», «Мне кажется то не работа, а то жизнь, такое название работа», «Я бы тоже не отказалась на Сейшелах поработать», «Везет когда работа в кайф не у всех так», «Счастливый человек», «Это идеально», «Красивые вышли фото», - пишут люди.

Напомним, Вакарчука из "Океан Эльзы" заметили в неожиданной компании на улицах Львова.

Как сообщала Politeka, Святослав Вакарчук дал наставление участникам "Голосу країни", оценили не все.

Также Politeka писала, что кадры нового «Голосу країни» с Вакарчуком и Поляковой появились в Сети.