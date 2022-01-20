Известный артист из группы "Океан Эльзы" и новый тренер на шоу "Голос країни" Святослав Вакарчук дал совет участникам.

Как передает Politeka.net, Святослав Вакарчук является известным певцом и фронтменом группы "Океан Эльзы". Недавно у артиста в возрасте 46 лет родился сын - Иван. Стало известно, что Святослав Вакарчук вернулся в 12-ый сезон проекта "Голос країни" в качестве тренера.

Так, на этот раз на странице проекта "Голос країни" опубликовали новое видео. На кадрах Святослав Вакарчук решил дать совет для участников шоу на этапе "Слепые прослушивания" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если можете этим не заниматься - не занимайтесь. А если можете - тогда вам мои советы не нужны", — выдал Святослав Вакарчук.

Пользователи сети оставили множество комментариев под видео: "Позорище..и за него не буду смотреть голос", "Наконец дошло Славику!", "Глубоко", "Супер совет".

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