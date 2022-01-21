Как пишет Politeka.net, артистка поделилась в своем Инстаграм новым постом. В нем Кароль опубликовала новое видео с концерта, на котором исполнила свою песню «Ты отпусти». Эту композицию Кароль выпустила в самом начале своей карьеры – в 2006 году. Тогда певица была на заре своей популярности.
На видео Кароль очень душевно исполняет строки песни, в которой обращается к своей подруге. Было видно, что певица буквально проживает эмоции на сцене.
«Песня одна из первых и таких искренних. Рада звучать так же убедительно и музыкально сквозь года. Спасибо мирозданию за этот дар и возможность исцелять ваши души!», - подписала кадры Кароль.
Ее поклонники не смогли пройти мимо.
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«Обожаем», «Спасибо за то, что есть возможность слышать это творчество и душу», «Низкий поклон. Это так ценно...», «В самое сердце», «Шикарная вы! Шикарная песня!», «какая сильная песня и такое шикарное исполнение», «Песня, которая берет за душу каждый раз, при прослушивании», «Так трепетно и искренно петь умеешь только ты», - пишут люди.
Напомним, Тина Кароль заинтриговала счастливым видом в обнимочку с 72-летним Поплавским.
Как сообщала Politeka, Тину Кароль сравнили с Лилией Ребрик, которая изменила внешность.
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