Популярная украинская певица Тина Кароль эмоционально исполнила одну из своих ранних песен и рассказала поклонникам, что почувствовала после этого.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась в своем Инстаграм новым постом. В нем Кароль опубликовала новое видео с концерта, на котором исполнила свою песню «Ты отпусти». Эту композицию Кароль выпустила в самом начале своей карьеры – в 2006 году. Тогда певица была на заре своей популярности.

На видео Кароль очень душевно исполняет строки песни, в которой обращается к своей подруге. Было видно, что певица буквально проживает эмоции на сцене.

«Песня одна из первых и таких искренних. Рада звучать так же убедительно и музыкально сквозь года. Спасибо мирозданию за этот дар и возможность исцелять ваши души!», - подписала кадры Кароль.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Обожаем», «Спасибо за то, что есть возможность слышать это творчество и душу», «Низкий поклон. Это так ценно...», «В самое сердце», «Шикарная вы! Шикарная песня!», «какая сильная песня и такое шикарное исполнение», «Песня, которая берет за душу каждый раз, при прослушивании», «Так трепетно и искренно петь умеешь только ты», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль заинтриговала счастливым видом в обнимочку с 72-летним Поплавским.

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