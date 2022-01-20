Как передает Politeka.net, в Инстаграм Тина Кароль стала не только певицей, но еще и владелицей собственного бренда, который теперь активно рекламирует. Причем звезда все модные новинки показывает на себе и носит разные образы не только на фотосессиях.
В этот раз Кароль предстала перед фанатами в кремовом платье из натуральной ткани на тонких бретельках. Длинна миди отлично подошла под цельный образ с коричневыми ботинками и укороченной дубленкой такого же оттенка.
На другом фото Кароль позировала уже без нее, сверкая фигурой в скромном наряде без принтов, причем звезда не стала подбирать яркий макияж и прическу, но это не испортило ее лук.
Также Кароль опубликовала сторис, в которых обратилась к своим поклонникам. Певица выглядела потрясающе – она предстала в корсете с очень глубоким и необычным декольте. Яркий макияж подчеркнул внешность эффектной блондинки. Показательно, что артистка отказалась от традиционной красной помады и позировала с бежевым оттенком помады.
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Судя по всему, Тина Кароль очень устала на съемках, на что решила пожаловаться своим поклонникам. Она надула губки и стала показывать тех, кто заставляет ее продолжать работать.
Напомним, что Тина Кароль игриво покрасовалась перед зеркалом: "Задела все струны".
Как сообщала Politeka, Кароль устроила роковую битву лучших образов: эффектные кадры.
Также Politeka писала, что Кароль в платье с разрезом засветилась на сцене с красавцем: "Тина и Анри, вы…".