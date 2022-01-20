Известная украинская певица Тина Кароль, которая начала работать над своими новыми проектами, решила также похвастаться новым стилем.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Тина Кароль стала не только певицей, но еще и владелицей собственного бренда, который теперь активно рекламирует. Причем звезда все модные новинки показывает на себе и носит разные образы не только на фотосессиях.

В этот раз Кароль предстала перед фанатами в кремовом платье из натуральной ткани на тонких бретельках. Длинна миди отлично подошла под цельный образ с коричневыми ботинками и укороченной дубленкой такого же оттенка.

На другом фото Кароль позировала уже без нее, сверкая фигурой в скромном наряде без принтов, причем звезда не стала подбирать яркий макияж и прическу, но это не испортило ее лук.

Также Кароль опубликовала сторис, в которых обратилась к своим поклонникам. Певица выглядела потрясающе – она предстала в корсете с очень глубоким и необычным декольте. Яркий макияж подчеркнул внешность эффектной блондинки. Показательно, что артистка отказалась от традиционной красной помады и позировала с бежевым оттенком помады.

Судя по всему, Тина Кароль очень устала на съемках, на что решила пожаловаться своим поклонникам. Она надула губки и стала показывать тех, кто заставляет ее продолжать работать.

Напомним, что Тина Кароль игриво покрасовалась перед зеркалом: "Задела все струны".

Как сообщала Politeka, Кароль устроила роковую битву лучших образов: эффектные кадры.

Также Politeka писала, что Кароль в платье с разрезом засветилась на сцене с красавцем: "Тина и Анри, вы…".