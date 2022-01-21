Украинская певица Тина Кароль привлекла внимание серией новый снимков, на которых предстала вместе с ректором Киевского национального университета культуры и искусств Михаилом Поплавским.

Кадрами поделился у себя в Инстаграм 72-летний Поплавский, передает Politeka.net. На них ректор вместе с 36-летней Кароль позируют в различных университетских локациях.

"Очаровательная Тина Кароль в Университете культуры 🤩 Рад нашей встрече ❤️", - говорится в подписи.

Для похода в университет певица выбрала теплые голубые штаны на спортивный манер, кремовый гольф и коротенькую курточку-дубленку.

Примечательно, что Поплавский и Кароль обнимаются на кадрах. Тина держит ректора под руку.

Цель визита певицы в университет не раскрывается. Некоторые предположили, что, возможно, скоро там появится новый преподаватель.

"Очень милые😍😍"; "Она талантливая ❤️"; "Это не просто огонь🔥Это бомба 💣"; "Вы настоящие украинские❤️"; "Хорошо выглядите! 😍"; "Наверное, будущий преподаватель. Или просто на экскурсию пришла", - пишут в Сети.

Отметим, Университет культуры и искусств Поплавского не является альма-матер Кароль. Звезда окончила Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра в 2004 году.

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