Жена «холостяка» Никиты Добрынина Даша Квиткова показала, как веселилась на прогулке по вечернему пляжу, оставив сына с няней.

Как пишет Politeka.net, сейчас главный герой 9-го сезона шоу «Холостяк» Никита Добрынин отдыхает на Сейшельских островах со своей женой Дашей Квитковой, которую встретил на проекте, и их маленьким сыном Львом.

Ранее Квиткова жаловалась на то, что в путешествии им с супругом было сложно отдохнуть из-за того, что у их сына начали резаться зубы. В новом посте на своей странице в Инстаграм Даша рассказала, как они справились с этой проблемой.

Как выяснилось, родители оставили мальчика с местной няней и отправились на прогулку по вечернему пляжу.

«История о закате или когда локал-няня согласилась побыть с сыном, который после длительного плача из-за зубов – уснул. Мы вышли прогуляться по берегу и много ржали. Нервно», - написала Квиткова.

Она поделилась снимками, на которых позировала на фоне заката и моря. Девушка вышла на прогулку с мужем в купальнике и белой рубашке. На фото она выглядела счастливой и широко улыбалась.

Поклонники Квитковой тут же отреагировали.

«Главное вы нашли выход из сложившейся ситуации. У сыночка зубки пройдут и все будет хорошо», «Красивые фото», «Все мы люди и нам нужен отдых, даже от собственных ангелочков», «Лучи поддержки», «Такая искренняя», - пишут люди.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина показала, как скрывает недостатки благодаря мужу.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Добрынина сообщила о непростой ситуации с их сыном.

Также Politeka писала, что "холостяк" Добрынин и Квиткова пожаловались на свои тяжелые будни на Сейшелах.