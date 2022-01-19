Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин был главным героем шоу "Холостяк", где победила Даша Квиткова. Пара после проекта женилась, а недавно у них появился ребенок. Звездные родители решили взять малыша с собой на отдых на Сейшельские острова, где уже находятся несколько дней. На новых сторис в Инстаграм Никита рассказал, как проходит отпуск с маленьким ребенком.
"Уже три дня и ни разу не были в океане, хотя живем на берегу. И честно про наши будни на Сейшелах. Хорошо, что мама Никиты отдыхает и если что, будем по ее рассказам знать, какой океан", - написано было на сторис у Даши в Инстаграм.
"Ни разу еще не купались в океане, не загорали... Это конечно веселая история, когда родители рассказывают, как они...", - сказала пара в видео.
"Мы проходим этот опыт. Малой у нас не флегма, потому постоянно куда-то летит, бежит...", - было написано на втором сторис.
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