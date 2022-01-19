"Холостяк" Никита Добрынин показал, как с женой Дашей Квитковой отдыхает на Сейшельских островах, где еще пара не успела дойти до океана.

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин был главным героем шоу "Холостяк", где победила Даша Квиткова. Пара после проекта женилась, а недавно у них появился ребенок. Звездные родители решили взять малыша с собой на отдых на Сейшельские острова, где уже находятся несколько дней. На новых сторис в Инстаграм Никита рассказал, как проходит отпуск с маленьким ребенком.

"Уже три дня и ни разу не были в океане, хотя живем на берегу. И честно про наши будни на Сейшелах. Хорошо, что мама Никиты отдыхает и если что, будем по ее рассказам знать, какой океан", - написано было на сторис у Даши в Инстаграм.

"Ни разу еще не купались в океане, не загорали... Это конечно веселая история, когда родители рассказывают, как они...", - сказала пара в видео.

"Мы проходим этот опыт. Малой у нас не флегма, потому постоянно куда-то летит, бежит...", - было написано на втором сторис.

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