Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин вместе со своей супругой Дашей Квитковой отправился на дорогой курорт с маленьким ребенком. Однако теперь пара все время жалуется, что не может нормально отдохнуть, ведь у их сына Льва начали резаться зубы.
Несмотря на то, что паре не раз говорили, как сложно и проблемно отдыхать с маленькими детьми, они подчеркнули, что сами знают, как им лучше и не видят проблем в активном отдыхе с ребенком, которому всего пять месяцев.
В этот раз Квиткова пожаловалась на то, как проходят их будни на Сейшелах.
«У малого стартуют зубы по полной, Сейшел еще не видели, только из окна. Отдых с температурой заказывали? Снова зубы, слюни, температура и плач. Мы не выходим из номера второй день» - пишет Квиткова под кадрами с ребенком.
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"Уже три дня и ни разу не были в океане, хотя живем на берегу. И честно про наши будни на Сейшелах. Хорошо, что мама Никиты отдыхает и если что, будем по ее рассказам знать, какой океан", - написано было на сторис у Даши в Инстаграм.
"Ни разу еще не купались в океане, не загорали... Это конечно веселая история, когда родители рассказывают, как они...", - сказала пара в видео.
"Мы проходим этот опыт. Малой у нас не флегма, потому постоянно куда-то летит, бежит...", - было написано на втором сторис.
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