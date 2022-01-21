Как пишет Politeka.net, звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм. В начале этого года Огневич отправилась в незабываемое путешествие в Африку. Там артистка знакомилась с разнообразными местными культурами, природой, а также побывала на настоящем сафари. Злата постоянно делилась с поклонниками впечатлениями от своей яркой поездки.
А сразу после возвращения в Украину звезда решила опубликовать более чувственные и личные фото. На снимках Огневич предстала в черном нижнем белье. Ее образ дополняли крупные золотые серьги и яркий макияж с красной помадой. На одном из снимков Злата посылала в камеру воздушный поцелуй, а на другом позировала перед зеркалом.
«Вернулась. Добрых снов, всем ласковым котикам», - подписала фото звезда.
Ее поклонники не смогли пройти мимо.
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«Я ваш фанат навсегда», «Наша красавица», «Фантастическая женщина», «Я бы хотел стать Вашим котиком. Вы просто Богиня», «Многогранная и невероятная», «Очень красивая идет так этот образ», - пишут люди.
Напомним, Злата Огневич надела парик и кардинально сменила образ.
Как сообщала Politeka, «холостячка» Огневич засветилась от счастья в окружении африканских красавцев.
Также Politeka писала, что «холостячка» Огневич в нескромном образе высказалась о прошлом.