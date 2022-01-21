Известная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич порадовала поклонников эффектными снимками после возвращения из путешествия.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм. В начале этого года Огневич отправилась в незабываемое путешествие в Африку. Там артистка знакомилась с разнообразными местными культурами, природой, а также побывала на настоящем сафари. Злата постоянно делилась с поклонниками впечатлениями от своей яркой поездки.

А сразу после возвращения в Украину звезда решила опубликовать более чувственные и личные фото. На снимках Огневич предстала в черном нижнем белье. Ее образ дополняли крупные золотые серьги и яркий макияж с красной помадой. На одном из снимков Злата посылала в камеру воздушный поцелуй, а на другом позировала перед зеркалом.

«Вернулась. Добрых снов, всем ласковым котикам», - подписала фото звезда.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Я ваш фанат навсегда», «Наша красавица», «Фантастическая женщина», «Я бы хотел стать Вашим котиком. Вы просто Богиня», «Многогранная и невероятная», «Очень красивая идет так этот образ», - пишут люди.

Напомним, Злата Огневич надела парик и кардинально сменила образ.

Как сообщала Politeka, «холостячка» Огневич засветилась от счастья в окружении африканских красавцев.

Также Politeka писала, что «холостячка» Огневич в нескромном образе высказалась о прошлом.