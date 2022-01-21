Украинская певица и экс-солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала удачные фото с отдыха на Мальдивах с неожиданным «гостем».

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в своем Инстаграм новыми яркими снимками. Сейчас Смеюха наслаждается райским отдыхом на Мальдивах, откуда регулярно делится с поклонниками кадрами, на которых выглядит по-настоящему счастливой. Однако, в новом посте на снимках певица позировала не одна, как обычно.

Так, звезда сделала серию фото на пляже на фоне лазурной воды. Она позировала в эффектном золотистом купальнике, однако внимание к себе привлекал ее «гость» на заднем плане. Фотографу удалось поймать момент, когда рядом со Смеюхой оказался аист.

«Ну как же удачно в кадре оказался «Мальдивский аист» или цапля, дополнив мою фотосессию! К чему бы это…Милые мои, я уже потихоньку освоилась на Мальдивах и нисколько не скучаю: читаю книги, разучиваю новые песни, тренируюсь, гуляю, заряжаюсь. Передаю Вам всем большой привет!», - написала певица.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Это хороший знак! Аист даже и движения копирует! Особенно на последнем фото!», «Богиня Афродита!!! Ваши дети будут очень красивые!», «Шикарная», «К счастью», «Какая фигура», «Аисты приносят деток», «Есть примета что к беременности», «Аист детей приносит! К счастью, любви, деткам», - пишут люди.

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