Известный ресторатор и ведущий шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво похвастался новой покупкой и рассказал о мудрости, которая пришла к нему с возрастом.

Как пишет Politeka.net, шеф-повар поделился историей в своем Инстаграм. На прошлой неделе Эктор отпраздновал юбилей: ему исполнилось 50 лет. Судя по всему, к этому событию ведущий приурочил крупную покупку – новый автомобиль.

В посте Хименес-Браво признался, что с возрастом его отношение к этому предмету сильно изменилось.

«Машины – не всегда про скорость. Думаю, это одна из мудростей, которая приходит с возрастом... Ведь в 20 лет машина — всегда игрушка. Но потом приходит опыт. Когда важно добраться в пункт В живым, а не быстро», - рассказал Эктор.

Он также отметил, что его стали волновать такие характеристики как технологичность авто, шумовое загрязнение и количество выхлопов.

«Я не хочу, чтобы этот текст воспринимался как «что-то на непонятном» — мысль простая. Никаких компромиссов с совестью — в качестве жизни, в приготовлении еды и даже при выборе машины», - написал Хименес-Браво.

Он также поделился снимками, на которых позировал за рулем своего новенького электромобиля.

Поклонники шеф-повара поздравили его с таким приобретением.

Напомним, Эктор Хименес-Браво, Дантес и другие засмотрелись на фигуру Каменских в бикини.

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