Певица Настя Каменских впечатлила видом на отдыхе в Мексике, появившись в мини-купальнике на пляже.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является известной исполнительницей из Украины и супругой Алексея Потапенко (Потапа). Сейчас пара отдыхает в Мексике, откуда Настя активно делится с фолловерами многим интересным.

На новых фото Настя была в черно-белом купальнике и штанах. Каменских дополнила образ стильными очками и шапкой.

"Все, что мне сейчас нужно", - было написано под фото.

Фанаты, включая артистов Ксению Попову и Владимира Дантеса, а также ресторатора Эктора Хименеса-Браво, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Зебра", "Настя, супер", "Крутышка", "Настя, ты лучшая", "И снова и опять, Наша Настя, на курорте изволяет отдыхать", "Красивая фотка. Это Мальдивы?", "Божественная красота".

Напомним, экс-жена Позитива козырнула эффектным застольем в отпуске с Каменских

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских в купальнике с веревочками устроила горячие танцы на пляже

А еще Politeka писала, что исполнительница Каменских удивила непривычным стилем на съемке Плакидюк из проекта "Топ-модель по-украински"



