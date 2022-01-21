Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является известной исполнительницей из Украины и супругой Алексея Потапенко (Потапа). Сейчас пара отдыхает в Мексике, откуда Настя активно делится с фолловерами многим интересным.
На новых фото Настя была в черно-белом купальнике и штанах. Каменских дополнила образ стильными очками и шапкой.
"Все, что мне сейчас нужно", - было написано под фото.
Фанаты, включая артистов Ксению Попову и Владимира Дантеса, а также ресторатора Эктора Хименеса-Браво, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"Зебра", "Настя, супер", "Крутышка", "Настя, ты лучшая", "И снова и опять, Наша Настя, на курорте изволяет отдыхать", "Красивая фотка. Это Мальдивы?", "Божественная красота".
Напомним, экс-жена Позитива козырнула эффектным застольем в отпуске с Каменских
Также Politeka сообщала, что Настя Каменских в купальнике с веревочками устроила горячие танцы на пляже
А еще Politeka писала, что исполнительница Каменских удивила непривычным стилем на съемке Плакидюк из проекта "Топ-модель по-украински"