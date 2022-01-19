Как сообщает Politeka.net, известный 50-летний шеф-повар, ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в своем Instagram часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе и своих планах.
На этот раз Эктор рассказал, что решил впервые в жизни искупаться в проруби на Крещение. По словам шеф-повара, ему понравилось и он хочет еще.
"ТЕПЕРЬ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ САМЫЙ ВОЛЕВОЙ НАРОД. Волевой, волелюбный и "нескорений" — это сразу становится ясно после того, как выныриваешь из ледяной воды на Крещение", - написал Хименес-Браво.
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"Вывод один — хочу еще 😀 Еще ж можно купаться? Говорят, вечером тоже) ", - пояснил Эктор.
Ранее Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" откровенно рассказал о своих ошибках в бизнесе: "Прожил сам...".
Напомним, что Хименес-Браво показал, как можно неудачно познакомиться с девушкой на улице: "Ты что хачапури?".
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" насмешил новыми кадрами: "Когда будут видео с твоей девушкой?".