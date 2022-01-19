Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил искупаться в проруби на Крещение и поделился своими впечатлениями.

Как сообщает Politeka.net, известный 50-летний шеф-повар, ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в своем Instagram часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе и своих планах.

На этот раз Эктор рассказал, что решил впервые в жизни искупаться в проруби на Крещение. По словам шеф-повара, ему понравилось и он хочет еще.

"ТЕПЕРЬ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ УКРАИНЦЫ САМЫЙ ВОЛЕВОЙ НАРОД. Волевой, волелюбный и "нескорений" — это сразу становится ясно после того, как выныриваешь из ледяной воды на Крещение", - написал Хименес-Браво.

"Вывод один — хочу еще 😀 Еще ж можно купаться? Говорят, вечером тоже) ", - пояснил Эктор.

Ранее Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" откровенно рассказал о своих ошибках в бизнесе: "Прожил сам...".

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