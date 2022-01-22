Как сообщает Politeka.net, популярный украинский артист Виталий Козловский, который недавно кардинально сменил внешность, избавившись от густой темной бороды, заинтриговал фанатов новым фото. На своей странице в Instagram артист выложил интересный снимок, на котором появился в компании загадочной девушки, а в подписи к публикации сообщил о новом сингле.
Как видно, на фотографии Виталик появился в необычном образе – на нем бежевые брюки и белый свитер. По задумке фотосессии певец прилег рядом с девушкой и положил голову на ее бедро. При этом лицо самой красотки видно лишь частично. Можно увидеть только, что на ней элегантное белое платье оригинального фасона, которое подчеркнуло стройную фигуру.
В подписи к фотографии Козловский написал: «Малые! Совсем скоро состоится премьера нового сингла. #МовоюСЕРЦЯ. Кто напишет в комментариях первую точную дату релиза, тому достанется эксклюзивный подарок». Пользователи тут же начали угадывать даты, большинство уверенны, что новый хит Виталий презентует ко Дню святого Валентина.
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Напомним, Козловский показал, как кардинально сменил имидж: "До сих пор не могу привыкнуть".
Как сообщала Politeka, "Такая операция стоит $500": Козловского заподозрили в пластической операции, певец решил не молчать.
Также Politeka писала, Козловский поразил экспериментом с внешностью, добавив себе лет: "А вам идет".