Как сообщает Politeka.net, популярный украинский артист Виталий Козловский, который недавно кардинально сменил внешность, избавившись от густой темной бороды, заинтриговал фанатов новым фото. На своей странице в Instagram артист выложил интересный снимок, на котором появился в компании загадочной девушки, а в подписи к публикации сообщил о новом сингле.

Как видно, на фотографии Виталик появился в необычном образе – на нем бежевые брюки и белый свитер. По задумке фотосессии певец прилег рядом с девушкой и положил голову на ее бедро. При этом лицо самой красотки видно лишь частично. Можно увидеть только, что на ней элегантное белое платье оригинального фасона, которое подчеркнуло стройную фигуру.

В подписи к фотографии Козловский написал: «Малые! Совсем скоро состоится премьера нового сингла. #МовоюСЕРЦЯ. Кто напишет в комментариях первую точную дату релиза, тому достанется эксклюзивный подарок». Пользователи тут же начали угадывать даты, большинство уверенны, что новый хит Виталий презентует ко Дню святого Валентина.

Напомним, Козловский показал, как кардинально сменил имидж: "До сих пор не могу привыкнуть".

Как сообщала Politeka, "Такая операция стоит $500": Козловского заподозрили в пластической операции, певец решил не молчать.

Также Politeka писала, Козловский поразил экспериментом с внешностью, добавив себе лет: "А вам идет".