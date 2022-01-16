Виталий Козловский, который не так давно сменил имидж, показал, как выглядел несколько лет назад, удивив видом.

Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский является успешным украинским артистом и ведущим шоу на одном из музыкальных каналов вместе с Ольгой Цибульской. Недавно Виталий решил пойти на кардинальные перемены во внешности - сбрить усы и бороду, после чего его коллега - Ольга, в шутку даже объявила в розыск артиста. Не забывает Виталий и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На первом сторис Виталий показал, как выглядел четыре года назад. На фото Козловский был с усами и без бороды. Артист сделал селфи в ванной комнате.

"4 года назад", - написал Виталий и предложил выбрать фанатам из двух реакций.

На втором фото был современный Козловский. Звезда был в аналогичной футболке и улыбался на камеру.

"До сих пор не могу привыкнуть...", - написал на втором сторис Виталий.

Напомним, Могилевская в одном полотенце зацепила Козловского, экс-возлюбленного Ирины Билык и других

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