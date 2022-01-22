Как пишет Politeka.net, недавно пара отправилась на Сейшелы вместе с маленьким ребенком. Из-за того, что у сына Добрынина и Квитковой начали резаться зубы, они не могли даже отдохнуть первые несколько дней и часто говорили об этом в Инстаграм.
А в этот раз Добрынин решил порассуждать о том, как выглядел бы их идеальный день или какой хотелось бы видеть свою жизнь через 10 лет. Также мужчина рассудил о том, что на деле у них происходит.
«Так легко попасть в водоворот работы, быта, проблем и их решения, что свои хотелки и желания начинают отходить на второй план. Иногда это затягивается на длительный срок, а в один момент приходит осознание, что долгожданная поездка в горы или к океану, на которую вроде и бабки есть, откладывается уже третий год😟» - размышляет Добрынин.
По его словам, сейчас люди гонятся за карьерой, деньгами и успехом, но забывают о мелочах.
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«Мы с Дашей решили на 22 дня уехать на Сейшелы на перезагрузку. Мы этого хотели — мы это сделали, работа подождёт. Если вам нравится кино — не ждите праздников, сделайте традицию и ходите в кинотеатр каждые выходные. Обращайте внимание на то, что приносит удовольствие, балуйте своего внутреннего ребёнка чаще».
Ранее Квиткова жаловалась на то, что в путешествии им с супругом было сложно отдохнуть из-за того, что у их сына начали резаться зубы. В новом посте на своей странице в Инстаграм Даша рассказала, как они справились с этой проблемой.
Как выяснилось, родители оставили мальчика с местной няней и отправились на прогулку по вечернему пляжу.
Напомним, жена "Холостяка" Добрынина показала, как скрывает недостатки благодаря мужу.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Добрынина сообщила о непростой ситуации с их сыном.
Также Politeka писала, что "холостяк" Добрынин и Квиткова пожаловались на свои тяжелые будни на Сейшелах.