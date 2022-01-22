В первом выпуске зрителей ожидают первые победы и поражения участников "Голос країни", вокалисты будут делать все, чтобы услышать, как нажимается заветная красная кнопка.

Как сообщает Politeka.net, 23 января в 21:00 на канале "1+1" стартует новый сезон "Голос країни". Телеведущими уже традиционно станет звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Судьями нового сезона станут Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева и Потап.

На официальной странице проекта "Голос країни" появились снимки с открытия грандиозного шоу. На снимках позировали, как судья проекта Надя Дорофеева, так и телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Также на открытие пришли звезды украинского шоу-бизнеса и известные телеведущие страны. Так, там побывали победитель "Голос країни" в 2020 году Роман Сасанчин, известный ведущий Тимур Мирошниченко с семьей, а также звезды "1+1".

Украинцы в комментариях выражали свою радость в связи с новым сезоном проекта: "Какая атмосфера", "Огонь", "Вот же крутотень", "Это будет невероятный сезон", "Счастливы быть вместе".

Напомним, жена победителя "Голосу країни" призналась в частых скандалах и расставании.

Как Politeka сообщала, чья судьба решится в первом же выпуске "Голосу країни" с Вакарчуком и Потапом.

Также Politeka сообщала, Дорофеева после съемок "Голосу країни" застала дома неожиданную картину.