До прем'єрного випуску шоу "Голос країни-12" залишилося кілька днів, і українцям доведеться спостерігати за першими перемогами й поразками, пише Politeka.net. Відомо, що наставниками стали співаки Святослав Вакарчук, Потап, Оля Полякова і Надя Дорофєєва.

У Мережі вирішили відкрити завісу таємниці про те, кого чекати в першому випуску. Так, на сцену вийдуть Ярослав Гавянець – кіборг, який захищав Донецький аеропорт у 2015 році; Інеса Грицаєнко, якій акомпануватиме сестра на саксофоні; кримська татарка Алія Хаджабадінова і етно-електропроект GG ГуляйГород, який заспіває трек «Веснянка» в сучасній обробці.

"Чи зможуть вони потрапити в "Голос країни" - дізнаємося вже цієї неділі!",- заінтригували в пості.

Примітно, що прем'єра відбудеться 23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1.

Публікація швидко зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:

"Здається буде нецікаво"," з нетерпінням чекаємо"," як на мене, що ви виставляли сторіс фото деяких учасників, саме драйву я не відчув від них", " хочеться вірити, що Полякова не спошліть цю передачу. У "Масці" це було жахливо😢".

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