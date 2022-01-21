Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка - Лиза. Незадолго до рождения дочки супруги обручились, однако свадьбу собираются праздновать, когда малышка уже подрастет.

Так, на этот раз жена Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Сасанчина открыто рассказала о том, как часто они ссорятся с мужем и какие у них были проблемы, когда они только начали жить вместе.

"Еще хочу сказать про ссоры. Они есть в каждом доме. И если вы думаете, что у нас всё идеально, мы никогда не ссоримся, то это не так. Мы ссоримся, очень много, но сейчас намного меньше. В начале мы вообще так ругались, что это просто...Чуть ли не дрались. Но это было в самом начале, когда мы только начали сживаться и привыкать к потребностям друг друга", — рассказала Иванна Сасанчина.

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