Украинский исполнитель MELOVIN, который за прошедший год успел поучаствовать в "Танцях з зірками" с Лизой Русиной, все чаще появляется на публике вместе с хореографом.

Как сообщает Politeka.net, певец MELOVIN и хореограф Лиза Русина, участвовавшие в шоу "Танці з зірками", восхитили новым совместным фото, сделанным на презентации нового сезона «Голосу країни». Фото артист показал на своей странице в Инстаграм.

MELOVIN поцеловал Лизу Русину в щеку.

Кадры вызвали восторг в Сети.

«Хорошо, когда гармония. Огонь и земля», «Любимки», «Любим вас», «Красивые-красивые», «Милота зашкаливает», «Ну какой же ты у нас фирменный и красивый», «Обожаю. Охренительно выглядишь сегодня!🔥 Эх, ещё бы фото в полный рост во всей красе», «Вы так красиво смотритесь вместе», «Вай какая красота», «Лизончик сияет! Зацеловал девушку, джигит», «Сладкая парочка», «Солнышки», - пишут в комментариях.

Напмоним, MELOVIN и Лиза Русина покинули шоу "Танці з зірками" после девятого эфира, запомнившись зрителям яркими постановками и эпатажем.

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