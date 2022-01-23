Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских проводит свой отпуск в любимой Мексике. Вместе со своим мужем Потапом она наслаждается экзотической едой, райскими пейзажами и чистыми пляжами.
Несколько часов назад певица поделилась новыми снимками, которые успела сделать в последние деньки отдыха. В подписи к снимку она с грустью сообщила, что ей отпуска всегда мало.
Для съемок она выбрала стильный и весьма соблазнительный наряд, который прекрасно подчеркнул каждый изгиб ее идеальной фигуры. Так, Настя Каменских примеряла кожаный костюм коричневого цвета, котрый состоял из топа и короткой юбки с высокой талией.
Свой эффектный образ Настя Каменских дополнила высокими сапогами и золотыми украшениями. Не забыла она и о макияже.
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Наряд певицы пришелся по вкусу многочисленным поклонникам, которые в комментариях оставили комплименты для Насти Каменских. Правда нашлись и те, кто раскритиковал ее образ: "Шикарная", "Мой идеал", "Красивая Настя! Но наряд вообще не соответствует фигуре", "Супер! Амазонка!", "Прям на размерчик побольше надо было брать костюмчик и свободнее был, стройнил бы".
Напомним, Каменских в белом купальнике заподозрили в беременности.
Как Politeka писала, Каменских в крошечном купальнике пустилась в пляс на пляже, кадры.
Также Politeka рассказывала, загорелая Каменских в белом бикини показала себя с разных ракурсов.