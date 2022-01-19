Як пише Politeka.net, Каменських є популярною українською співачкою. Зараз Настя відпочиває разом з Потапом в Мексиці, звідки радує українців ефектними фото і відео. Цього разу співачка опублікувала відео танців у своєму Instagram, вразивши рухами.
На відео Настя Каменських була в міні-купальнику і сорочці, яку зав'язала на животику. Зірка пустилася в танок, дивуючи своїми талантами.
"Настрій: танцювати", - написала Настя.
Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
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"Красуня гарного відпочинку Ти добре танцюєш", "Просто заряджає позитивом", "яка ж чарівна", " Колись я лежав на твоєму плечі.... Нічого особистого", "Настя розумниця", "чарівно позитивна", " як пісня називається?", "Лялечка, клас".
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