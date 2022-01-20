Відома співачка і дружина продюсера Потапа - Настя Каменських влаштувала танці в купальнику, після чого її запідозрили у вагітності.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK".

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Потап разом зі своєю дружиною Настей Каменських покотили відпочивати. На кадрах Каменських танцює перед камерою в білому купальнику, демонструючи свої форми (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

У коментарях під публікацією користувачі Мережі запідозрили, що Настя Каменських може бути вагітна: "Вагітна 🤗 загадковий настрій кругленький животик...😮або мені самій це здається??".

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