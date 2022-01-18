Українська співачка Настя Каменських разом із чоловіком, репером Потапом втекли з зимового Києва в теплі краї - зірка регулярно радує фанатів кадрами з відпустки.

34-річна Каменських опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, як насолоджується відпочинком на курорті в Мексиці, передає Politeka.net.

Каменських взяла з собою у відпустку цілу колекцію купальників. Раніше вона вже з'являлася в леопардовому і кольору пудри. На нових кадрах співачка примірила чергове бікіні, цього разу біле, з незвичайним ліфом і високими плавками.

Настя позувала на дерев'яному шезлонгу, розбурхуючи фантазію "смачними" ракурсами. Брюнетка зібрала волосся і показала крупним планом апетитну фігуру, розташувавшись по-турецьки.

На наступних кадрах Каменських накинула сорочку, зав'язавши її на животі. Зірка влаштувала спекотні танці на екзотичному пляжі в тіні пальм. Настя виляла стегнами і активно жестикулювала руками під свою пісню "Прикро".

"Камінь, ножиці, папір

Раз, два, три

Нігті, міні і помада

Подивись

У житті більшого не треба

Минуле зітри", - співала за кадром Каменських.

До цього співачка нарвалася на жорстку критику, виставивши невдале фото в Instagram. Настя позувала в купальнику, високо натягнувши плавки і притримуючи їх руками.

"Фото жахливе"; "зніми їх вже"; "занадто відверто", - писали їй в коментарях.

Нагадаємо, Каменських збентежила незручним виглядом в маленькому купальнику:"Ну дуже великий низ".

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