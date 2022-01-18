34-річна Каменських опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, як насолоджується відпочинком на курорті в Мексиці, передає Politeka.net.
Каменських взяла з собою у відпустку цілу колекцію купальників. Раніше вона вже з'являлася в леопардовому і кольору пудри. На нових кадрах співачка примірила чергове бікіні, цього разу біле, з незвичайним ліфом і високими плавками.
Настя позувала на дерев'яному шезлонгу, розбурхуючи фантазію "смачними" ракурсами. Брюнетка зібрала волосся і показала крупним планом апетитну фігуру, розташувавшись по-турецьки.
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На наступних кадрах Каменських накинула сорочку, зав'язавши її на животі. Зірка влаштувала спекотні танці на екзотичному пляжі в тіні пальм. Настя виляла стегнами і активно жестикулювала руками під свою пісню "Прикро".
"Камінь, ножиці, папір
Раз, два, три
Нігті, міні і помада
Подивись
У житті більшого не треба
Минуле зітри", - співала за кадром Каменських.
До цього співачка нарвалася на жорстку критику, виставивши невдале фото в Instagram. Настя позувала в купальнику, високо натягнувши плавки і притримуючи їх руками.
"Фото жахливе"; "зніми їх вже"; "занадто відверто", - писали їй в коментарях.
Нагадаємо, Каменських збентежила незручним виглядом в маленькому купальнику:"Ну дуже великий низ".
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