Как пишет Politeka.net, певица Камалия, которая недавно заболела, поделилась новым видео на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
У Камалии сперва подозревали ковид, но тест показал, что артистка подхватила грипп.
В новом ролике совместно с врачом артистка объяснила, что эти два вируса могут существовать в организме одновременно, поэтому в случае проявления симптомов нужно сдавать оба теста.
«Мне сегодня стало немного лучше, и я решила снять для вас шуточное, но информативное видео. Люблю всё делать с юмором, даже болеть», - написала на своей странице артистка.
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Врач Камалии сказал, что у нее грипп А, который ничем не лучше ковида.
Фолловеры артистки благодарят ее за интересное виде и желают скорейшего выздоровления.
«Камалия, желаю Вам здоровья», «Юмор и смех лечит все болезни!!! Выздоравливай скорее», - пишут в комментариях.
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