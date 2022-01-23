Украинская певица Камалия, которую называют самой богатой артисткой Украины из-за ее мужа-миллиардера, рассказала, как изменилось ее состояние.

Как пишет Politeka.net, певица Камалия, которая недавно заболела, поделилась новым видео на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

У Камалии сперва подозревали ковид, но тест показал, что артистка подхватила грипп.

В новом ролике совместно с врачом артистка объяснила, что эти два вируса могут существовать в организме одновременно, поэтому в случае проявления симптомов нужно сдавать оба теста.

«Мне сегодня стало немного лучше, и я решила снять для вас шуточное, но информативное видео. Люблю всё делать с юмором, даже болеть», - написала на своей странице артистка.

Врач Камалии сказал, что у нее грипп А, который ничем не лучше ковида.

Фолловеры артистки благодарят ее за интересное виде и желают скорейшего выздоровления.

«Камалия, желаю Вам здоровья», «Юмор и смех лечит все болезни!!! Выздоравливай скорее», - пишут в комментариях.

Напомним, Камалия не может отойти от болезни, появились подробности: «Ужасно…»

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