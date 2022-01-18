Как пишет Politeka.net, Камалия рассказала о своей болезни в новом посте на странице в Инстаграм.
«Друзья, не очень люблю делиться с вами негативными моментами, но в заботе и о вашем здоровье делаю это. В воскресенье пришлось вызвать скорую, так как меня лихорадило три дня, и температура не сбивалась ниже 39⁰ С», - рассказала артистка.
Камалия опасалась, что подхватила коронавирус. Из симптомов у нее росла температура, начало лихорадить, сильно болела голова, был насморк, пропало обоняние, упадок, сил, сонливость.
«Врачи начали подозревать у меня Флурону, это когда человек заболевает двумя вирусами одновременно, оказывается, что Грипп и Корона, могут существовать вместе в организме человека, не вытесняя друг друга! Сделали оба теста, оказалось, что Короны нет, а вот Грипп А присутствует», - поделилась певица.
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Камалия рассказала, что ее состояние уже улучшилась, и посоветовала сдавать оба теста в случае возникновения подобных симптомов.
«Так что, на сегодняшний день нужно сдавать тесты не только на Корновирус, но и на грипп, оказывается его сейчас много! И как выяснилось, что можно ещё и заболеть Флуроной! Здоровья вам всем, дорогие, и крепкого иммунитета! Да, и не забываем принимать витамины и пить много жидкости, если заболели!», - отметила артистка.
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