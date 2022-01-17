Как пишет Politeka.net, на официальной странице Камалии в Instagram появилось новое видео. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
«Камалия стала специальным гостем Вроцлавского фестиваля «В ритме диско» в Польше», - говорится в посте.
Камалия выступала в эффектном черном платье-мини с глубоким декольте и кожаным лифом.
Фолловеры артистки были восхищены выступлением.
«За такую артистку и не стыдно», «Камалия, поздравляю», «Красотка», «Умничка», «Молодец», - написали они в комментариях.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
"Огромное спасибо ": 74-летняя София Ротару приготовила украинцам сюрприз, внучка и сын в восторге
Ушел из жизни певец и автор самого известного хита о любви: "Покойся с миром, Маэстро"
Маленькие дети разбились в ДТП на украинской трассе, их пришлось вырезать из авто: появились фото
Дочь Анджелины Джоли спровоцировала споры в сети новым кадром: "Будет не хуже Энджи"
Камалия произвела впечатление не только на поклонников.
«Украинская Бейонсе», - сказали ведущие фестиваля представляя артистку публике.
Отметим, Камалия является Заслуженной артисткой Украины, этого звания она была удостоена в 2004 году. В 2008 году она победила в конкурсе «Миссис Мира».
Также артистка является основателем шоу-центра «Камалия», который занимается проведением концертов, как украинских, так и зарубежных звезд.
Напомним, самая богатая певица Украины растрогала нежными кадрами со своими дочками-близняшками
Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины похвасталась, какой отдых устроила дочкам
А еще Politeka писала, что Самая богатая певица Украины укатила в горы, похваставшись отдыхом в сказочной Лапландии