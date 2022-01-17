Украинская певица Камалия, которую называют самой богатой артисткой Украины из-за ее мужа-миллиардера, восхитила новыми кадрами.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице Камалии в Instagram появилось новое видео. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Камалия стала специальным гостем Вроцлавского фестиваля «В ритме диско» в Польше», - говорится в посте.

Камалия выступала в эффектном черном платье-мини с глубоким декольте и кожаным лифом.

Фолловеры артистки были восхищены выступлением.

«За такую артистку и не стыдно», «Камалия, поздравляю», «Красотка», «Умничка», «Молодец», - написали они в комментариях.

Камалия произвела впечатление не только на поклонников.

«Украинская Бейонсе», - сказали ведущие фестиваля представляя артистку публике.

Отметим, Камалия является Заслуженной артисткой Украины, этого звания она была удостоена в 2004 году. В 2008 году она победила в конкурсе «Миссис Мира».

Также артистка является основателем шоу-центра «Камалия», который занимается проведением концертов, как украинских, так и зарубежных звезд.

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