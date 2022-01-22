Как передает Politeka.net, 48-летний Олег Винник является популярным украинским артистом. На этот раз певец опубликовал новые кадры в Сториз на своей странице в Инстаграм. На видео Олег Винник рассказал про жизненный сериал, который его оставил под впечатлением. Однако, артист не раскрыл его названия и предложил поклонникам его угадать.

"Меня заставили посмотреть один сериал. Мне сказали, что там достаточно немного серий и его можно посмотреть за небольшое время. И это был сериал, который стал очень популярен на весь мир", — рассказал Олег Винник.

"Я прозрел от этого сериала, там есть многое, что можно узнать, увидеть, выучить. В этом сериале есть одна вещь - жизнь. Насколько круто в секунду всё сделано, чтобы мы задумывались о том, как живем. Я думаю, вы уже знаете, что это за сериал", — заинтриговал Олег Винник.

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