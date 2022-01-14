Так, 48-летний Пономарев поделился видео-воспоминанием в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Певец опубликовал кадры из студии зукозаписи, когда в позапрошлом году исполнял известную украинскую колядку вместе с Винником и Таюне (Таисией Сватко).

"А той другий Празник - Святого Василя!

Радуйся, ой радуйся Земле! Син Божий народився! ❤️", - пели артисты.

Поклонники активно обсуждают трио и шедевр, который у них получился:

"Браво"; "очень красиво😍";"С Праздником! Молодцы! Прекрасное исполнение!❤️👏"; "Божественно!!! Золотые голоса❤️"; "Прекрасно 👏 Пожалуйста, таким трио создайте еще песни 🔥❤️"; "Очередной шедевр🔥"; "👍 Шикарно спелись!!! 🥰🙏".

Отметим, несмотря на то, что ни Винник, ни Таюне ни разу не подтверждали слухи о романтических отношениях, их поклонники то и дело находят всё новые "доказательства". В частности, Олег Анатольевич частенько оказывает знаки внимания партнерше прямо на сцене: может внезапно встать перед ней на одно колено и подарить букет цветов. В Сети поговаривают, что они женаты еще со студенческих времен и у них даже есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии.

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