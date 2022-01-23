Известная украинская певица, ведущая шоу "Орел и Решка" предпочитает удобство и комфорт, поэтому выбирает для шоу только уютные образы.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Мишель Андраде можно увидеть довольно много различных кадров из путешествий. Молодая певица и телеведущая в рамках съемок тревел-шоу часто ездит по странам, поэтому уже привыкла к активному образу жизни и нередко меняет образы.

«Какой из этих двух образов Мишель нравится тебе больше?💁‍♀️ Фото 1️⃣ или 2️⃣?» - сказано в подписи под кадрами с Мишель.

Поклонники принялись выбирать между двумя образами девушки, которая предстала перед ними сначала в коротком топике белого цвета и велосипедках, а после пленила видом в простом платье с пуговицами спереди.

Причем в сети подметили, что образ спортивной девушки Андраде идет намного больше. По мнению Мишель, она крайне редко носит платья только потому, что действительно предпочитает комфорт.

Ранее Андраде рассказала о своих планах после всех праздников. На фото девушка позировала с ярким цветком, но внимание привлекло ее обгорелое на солнце лицо. Красные пятна на лице артистка не стала скрывать макияжем.

«В новогодние праздники я нацелилась на тотальный отдых! Сейчас уже на съёмках, но такое ощущение, что отдыха и близко не было. Вы как, отдохнули?», - обратилась к поклонникам Мишель Андраде.

Напомним, что Мишель Андраде столкнулась с новой трудностью: «Первый съемочный день…».

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