Украинская певица и ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Мишель Андраде рассказала о новых трудностях на съемках.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Мишель Андраде, которая стала ведущей нового сезона шоу "Орел и Решка", рассказала, как проходят съемки.

«День з. Ничего не меняется. Снимает нонстопом. Не ели с 6 утра», - отметила ведущая.

Отметим, ранее Мишель Андраде рассказывала, что очень страдала из-за переутомления на съемках. Бывали дни, когда она приходила на съемки уже уставшая, но еще пыталась что-то делать. По словам певицы, в такие моменты, когда она улыбалась в кадре, у нее тряслись губы.

Как-то Мишель Андраде даже стало плохо в самолете – перед глазами все потемнело и она не могла дышать.

После этого артистка заявила, что все равно от съемок отказываться не намерена, но старается больше. Похоже, что это не всегда удается.

Добавим также, Мишель Андраде рассказывала, что в первый же день съемок нового сезона «Орла и Решки» обгорела на солнце.

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