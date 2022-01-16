Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Мишель Андраде, которая стала ведущей нового сезона шоу "Орел и Решка", рассказала, как проходят съемки.
«День з. Ничего не меняется. Снимает нонстопом. Не ели с 6 утра», - отметила ведущая.
Отметим, ранее Мишель Андраде рассказывала, что очень страдала из-за переутомления на съемках. Бывали дни, когда она приходила на съемки уже уставшая, но еще пыталась что-то делать. По словам певицы, в такие моменты, когда она улыбалась в кадре, у нее тряслись губы.
Как-то Мишель Андраде даже стало плохо в самолете – перед глазами все потемнело и она не могла дышать.
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После этого артистка заявила, что все равно от съемок отказываться не намерена, но старается больше. Похоже, что это не всегда удается.
Добавим также, Мишель Андраде рассказывала, что в первый же день съемок нового сезона «Орла и Решки» обгорела на солнце.
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