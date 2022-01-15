Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде не только успешная певица, которую продюсирует Потап, но и снимается в качестве ведущей в шоу "Орел и Решка" второй сезон подряд. На новых сторис в Инстаграм артистка показала, что с ней произошло во время съемок.
На первом сторис Мишель показала, как сгорела.
"Первый съемочный день, а мы уже чуть-чуть сгорели. Сань, покажи, как ты сгорел. Заметно", - сказала Мишель и показала лицо.
"У нас здесь нету. С 11-15:30 под зонтиком. Мы как раз любим с 12-15", - написала Андраде.
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На втором сторис Мишель уже была одна.
"Сегодня еще больше обгорели", - написала Андраде и показала свои губы.
Можно было легко увидеть проблемную кожу у знаменитости на кадрах.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.
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