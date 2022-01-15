Певица и ведущая шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде показала, как проходят съемки проекта, пожаловавшись на проблему.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде не только успешная певица, которую продюсирует Потап, но и снимается в качестве ведущей в шоу "Орел и Решка" второй сезон подряд. На новых сторис в Инстаграм артистка показала, что с ней произошло во время съемок.

На первом сторис Мишель показала, как сгорела.

"Первый съемочный день, а мы уже чуть-чуть сгорели. Сань, покажи, как ты сгорел. Заметно", - сказала Мишель и показала лицо.

"У нас здесь нету. С 11-15:30 под зонтиком. Мы как раз любим с 12-15", - написала Андраде.

На втором сторис Мишель уже была одна.

"Сегодня еще больше обгорели", - написала Андраде и показала свои губы.

Можно было легко увидеть проблемную кожу у знаменитости на кадрах.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.

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