Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Мишель Андраде, которая стала ведущей нового сезона шоу "Орел и Решка" поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.
Мишель Андраде рассказала о новых трудностях на съемке проекта.
«Первый съемочный день, а мы уже чуть-чуть сгорели», - сказала Мишель Андраде.
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Напомним, ранее Мишель Андраде рассказывала, что очень страдала из-за переутомления на съемках. Бывали дни, когда она приходила на съемки уже уставшая, но еще пыталась что-то делать. По словам певицы, в такие моменты, когда она улыбалась в кадре, у нее тряслись губы.
Как-то Мишель Андраде даже стало плохо в самолете – перед глазами все потемнело и она не могла дышать.
Теперь артистка старается больше отдыхать, но от съемок отказываться не намерена.
Напомним, ведущая "Орла и Решка" Андраде устроила модный показ прямо в примерочной: "Всегда их не любила".
Как сообщала Politeka, пикантный конфуз случился с Мишель Андраде прямо на сцене: "Были нюансы с топиком".
Также Politeka писала, что звезда популярного трэвел-шоу "Орел и Решка" Андраде позволила заглянуть "за кулисы" эффектной фотосессии: "Богиня".