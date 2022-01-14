Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Мишель Андраде, которая стала ведущей нового сезона шоу "Орел и Решка" поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Мишель Андраде рассказала о новых трудностях на съемке проекта.

«Первый съемочный день, а мы уже чуть-чуть сгорели», - сказала Мишель Андраде.

Напомним, ранее Мишель Андраде рассказывала, что очень страдала из-за переутомления на съемках. Бывали дни, когда она приходила на съемки уже уставшая, но еще пыталась что-то делать. По словам певицы, в такие моменты, когда она улыбалась в кадре, у нее тряслись губы.

Как-то Мишель Андраде даже стало плохо в самолете – перед глазами все потемнело и она не могла дышать.

Теперь артистка старается больше отдыхать, но от съемок отказываться не намерена.

Напомним, ведущая "Орла и Решка" Андраде устроила модный показ прямо в примерочной: "Всегда их не любила".

Как сообщала Politeka, пикантный конфуз случился с Мишель Андраде прямо на сцене: "Были нюансы с топиком".

Также Politeka писала, что звезда популярного трэвел-шоу "Орел и Решка" Андраде позволила заглянуть "за кулисы" эффектной фотосессии: "Богиня".