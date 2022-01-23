Как сообщает Politeka.net, в Киеве прошла презентация нового сезона шоу "Голос країни", участие в котором взяли многие украинские звезды. Среди них был новый судья проекта Святослав Вакарчук, который дал небольшое интервью журналистам Телеграм-канала "Культурная прачечная" и сделал несколько неожиданных заявлений.

Так, Святослав Вакарчук поделился откровением и выразил надежду, что в новом сезоне будут уделять меньше внимания "мишуре, блесткам и костюмам и больше - музыке". Он не ценит такого и хочет спокойного конкурса.

Авторы публикации слабо верят, что сезон будет спокойным, ведь за судейским креслом в этом году сидит певица Оля Полякова. А с ней никогда не приходится скучать ни зрителям, ни коллегам.

"Хотя Владимир Завадюк (продюсер 1+1 - прим. ред.) и сказал, что Оля в "Голосе" совсем другая и очень нас удивит. Но слабо верится, что она не будет перекрикивать коллег и вставлять свои пять копеек по поводу и без. В любом случае, как минимум первому выпуску высокие рейтинги обеспечены", - говорится в сообщении "Культурной прачечной".

Напомним, Вакарчук из «Океана Эльзы» на фоне моря похвастался работой в радость.

Как Politeka писала, любимица Вакарчука Соловий растрогала кадрами в Крыму.

Также Politeka рассказывала, Святослав Вакарчук дал наставление участникам "Голосу країни", оценили не все.