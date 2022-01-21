Як передає Politeka.net, в Instagram Христина Соловій опублікувала кілька фото, зроблених в Криму. На знімках вона позувала в повітряній легкій сукні. Також вона показала неймовірні кримські пейзажі.
"На своїх концертах я часто співала пісню «Чорноморець, матінка, Чорноморець». Деякі люди пританцьовували, деякі плакали. А я завжди уявляла, як одного разу повернуся на Тарханкут і заспіваю Чорноморчик морю зі скелі", - зазначила співачка.
Вона нагадала своїм шанувальникам, що 20 січня в Україні відзначають День Автономної Республіки Крим.
Відзначимо, що Христина Соловій прославилася після участі в шоу «Голос країни», де вона була підопічною музиканта Святослава Вакарчука. Після проекту артист став продюсувати артистку і допоміг їй випустити кілька пісень.
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Сьогодні Соловій продовжує будувати сольну кар'єру, випускаючи свої власні пісні.
Нагадаємо, що Христина Соловій в ефектному купальнику похвалилася розкішним відпочинком: "Афродіта".
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