Відомий артист з групи "Океан Ельзи" і новий тренер на шоу "Голос країни" Святослав Вакарчук дав пораду учасникам.

Як передає Politeka.net, Святослав Вакарчук є відомим співаком і фронтменом групи "Океан Ельзи". Нещодавно в артиста у віці 46 років народився син - Іван. Стало відомо, що Святослав Вакарчук повернувся в 12-ий сезон проєкту "Голос країни" в якості тренера.

Так, цього разу на сторінці проєкту "Голос країни" опублікували нове відео. На кадрах Святослав Вакарчук вирішив дати пораду для учасників шоу на етапі "Сліпі прослуховування" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Якщо можете цим не займатися - не займайтеся. А якщо можете - тоді вам мої поради не потрібні", - видав Святослав Вакарчук.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів під відео: "Позорище..і за нього не буду дивитися голос", "Нарешті дійшло Славіку!", "Глибоко", "Супер рада".

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