Як пише Politeka.net, артист поділився новими кадрами у своєму Instagram. Співак опублікував чотири фото. На двох з них він зображений під час роботи над створенням нової музики. А ось два інших знімка явно зроблені на відпочинку.

На них Вакарчук у плавках позував на мальовничих каменях біля моря. За його спиною відкривався зачаровує вид на пляж з пальмами і західне небо.

У підписі Вакарчук зізнався, що не відчуває різниці між цими двома станами.

"Між відпусткою і роботою жодної різниці", - написав Виконавець.

Українці не змогли пройти повз його пост, і тут же відреагували на нього коментарями.

"Файні панталончики", "мені здається то не робота, а то життя, така назва робота", "я б теж не відмовилася на Сейшелах попрацювати", "щастить коли робота в кайф не у всіх так", "щаслива людина", "це ідеально", "красиві вийшли фото", - пишуть люди.

Нагадаємо, Вакарчука з "Океан Ельзи" помітили в несподіваній компанії на вулицях Львова.

Як повідомляла Politeka, Святослав Вакарчук дав настанову учасникам "Голосу країни", оцінили не всі.

Також Politeka писала, що кадри нового "Голосу країни" з Вакарчуком і Поляковою з'явилися в мережі.