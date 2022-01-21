Як пише Politeka.net, артист поділився новими кадрами у своєму Instagram. Співак опублікував чотири фото. На двох з них він зображений під час роботи над створенням нової музики. А ось два інших знімка явно зроблені на відпочинку.
На них Вакарчук у плавках позував на мальовничих каменях біля моря. За його спиною відкривався зачаровує вид на пляж з пальмами і західне небо.
У підписі Вакарчук зізнався, що не відчуває різниці між цими двома станами.
"Між відпусткою і роботою жодної різниці", - написав Виконавець.
Галкін показав Пугачову, яка гуляє під вечірнім снігом: "Снігуронька Аллочка!"
Погода різко погіршиться, українців попередили про небезпеку і назвали дати: «Рекомендується...»
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська обрізала волосся і показала нову себе: "Коли, якщо не зараз?"
Землетрус сколихнув Дніпропетровщину: перші дані
"Вибач, Дім, але вже можна розповідати": Харлан видала, що Дікусар приховував на "Танцях з зірками"
Українці не змогли пройти повз його пост, і тут же відреагували на нього коментарями.
"Файні панталончики", "мені здається то не робота, а то життя, така назва робота", "я б теж не відмовилася на Сейшелах попрацювати", "щастить коли робота в кайф не у всіх так", "щаслива людина", "це ідеально", "красиві вийшли фото", - пишуть люди.
Нагадаємо, Вакарчука з "Океан Ельзи" помітили в несподіваній компанії на вулицях Львова.
Як повідомляла Politeka, Святослав Вакарчук дав настанову учасникам "Голосу країни", оцінили не всі.
Також Politeka писала, що кадри нового "Голосу країни" з Вакарчуком і Поляковою з'явилися в мережі.