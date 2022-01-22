Как сообщает Politeka.net, известный украинский комик, сценарист "Квартал 95" и избранник Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" Александр Эллерт поделился с фанатами в Instagram неожиданной проблемой. Оказалось, что артист ненавидит носить шапку зимой из-за того, что он портит его прическу.

В соцсети Александр выложил забавное фото в автомобиле, на котором показал, как выглядит, когда снимает головной убор. Поскольку у комика густая шевелюра и модная стрижка, ношение шапки действительно портит его прическу.

"Это просто крик души. ШАПКА! Ненавижу шапку! Вернее, то как я выгляжу, снимая ее. Ну посмотрите на меня. Искренне завидую @evgenii.koshevoi @vladyama_official @realpotap @gordondmytro сейчас могут носить кепки, шляпы, шапки, кожу, что угодно. Аааа и @yuriy_tkach еще. Там пока частичная вырубка, но для шапки кайф. Все. Высказался", - написал Эллерт в подписи к фото, приправив свой пост забавными сравнениями.

Пользователи тут же принялись комментировать публикацию артиста: "Очень смешно, но это так и есть!", "Девушкам еще хуже", "Не прибедняйся. Красоту ничем не испортить", "Александр, Вы прекрасны даже из-под шапки!", "Саня, только не стригись под Кошевого".

Напомним, Эллерт устроил фотосессию с "красоткой", о которой мечтает после разрыва с Мишиной: "Больше шансов...".

Как сообщала Politeka, Эллерт после разрыва с Мишиной напугал украинцев постаревшим видом: "Саня, тебе...".

Также Politeka писала, что Эллерт после разрыва с Мишиной похвастался "космическим" отдыхом с единственной дочерью: "Лучший курорт".