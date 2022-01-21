Юморист и победитель первого сезона «Холостячки» Александр Эллерт решил показать фото "красотки", о которой мечтает не только он, но и многие в мире.

Александр Эллерт после победы на проекте с актрисой Ксенией Мишиной старался построить с ней отношения, но, к сожалению, крепкий союз не вышел - пара рассталась в прошлом году, пишет Politeka.net.

В одном из интервью артистка намекнула, что одной из причин расставания стала ревность комика. Также Ксения Мишина призналась, что больше не хочет выставлять свои отношения напоказ.

Сейчас бывшие влюбленные занимаются развитием карьер, делая разные публикация в Инстаграм, но о личном практически не упоминают.

В новом посте Александр Эллерт вообще решил отойти от темы, и показал "красотку", о которой мечтает после разрыва с актрисой.

"…а еще я TESLA Model 3 хочу!... Та нет, конечно, покупать машину я не буду, я выиграть хочу!", - написал комик в посте.

Александр Эллерт устроил фотосессию с машиной марки "TESLA", о которой мечтают многие в мире.

Публикация быстро собрала много комментариев.

"Если хочешь) значит будет!", "Красавчик!🔥", "Тебе больше шансов🔥🔥🔥 ", - написали пользователи Сети.

Ранее Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит свои выходные

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