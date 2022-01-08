Украинский сценарист и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который стал победителем первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, поделился новой фотографией.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 35-летний украинский юморист, автор и сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который стал победителем первого сезона реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

Так, на этот раз Эллерт опубликовал красивое черно-белое фото, на котором весело улыбался в камеру и казался счастливым. Победитель "Холостячки" креативно поздравил украинцев с праздниками.

"Всем кутьи и крупных транзакций", - написал Эллерт.

В комментариях поклонники написали юмористу много комплиментов.

"Счастливая улыбка тебе к лицу, Саша", "красивый Эллерт, с праздником 🥰 , пусть у тебя все сложится❤️❤️", "Великолепное фото❗энергетика зашкаливает❗", "И тебя с Рождеством Христовым! Пусть все будет так, как сам задумал 🙌 ", "Красивый Эллерт 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 счастья тебе в новом году", "Такой жизнерадостный 🔥 ", "Саша, поздравляю с праздниками 😍 ", "Саня, тебе здоровья и удачи", - написали в сети.

Заметим, что были и такие, кто написал, что Эллерт заметно постарел.

Напомним, что после шоу Александр Эллерт и Ксения Мишина еще долгое время встречались, но несколько месяцев назад объявили о разрыве.

Ранее Politeka сообщала, что Эллерт, порвавший с Мишиной, напугал кадром из парикмахерской: "Налысо...".

Напомним, что Эллерт после разрыва с Мишиной похвастался "космическим" отдыхом с единственной дочерью: "Лучший курорт".

Также Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах: "Мы знали, что будет...".