Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 35-летний украинский юморист, автор и сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который стал победителем первого сезона реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.
Так, на этот раз Эллерт опубликовал красивое черно-белое фото, на котором весело улыбался в камеру и казался счастливым. Победитель "Холостячки" креативно поздравил украинцев с праздниками.
"Всем кутьи и крупных транзакций", - написал Эллерт.
В комментариях поклонники написали юмористу много комплиментов.
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"Счастливая улыбка тебе к лицу, Саша", "красивый Эллерт, с праздником 🥰 , пусть у тебя все сложится❤️❤️", "Великолепное фото❗энергетика зашкаливает❗", "И тебя с Рождеством Христовым! Пусть все будет так, как сам задумал 🙌 ", "Красивый Эллерт 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 счастья тебе в новом году", "Такой жизнерадостный 🔥 ", "Саша, поздравляю с праздниками 😍 ", "Саня, тебе здоровья и удачи", - написали в сети.
Заметим, что были и такие, кто написал, что Эллерт заметно постарел.
Напомним, что после шоу Александр Эллерт и Ксения Мишина еще долгое время встречались, но несколько месяцев назад объявили о разрыве.
Ранее Politeka сообщала, что Эллерт, порвавший с Мишиной, напугал кадром из парикмахерской: "Налысо...".
Напомним, что Эллерт после разрыва с Мишиной похвастался "космическим" отдыхом с единственной дочерью: "Лучший курорт".
Также Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах: "Мы знали, что будет...".