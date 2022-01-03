Известный украинский сценарист и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который стал победителем первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, показал новое фото с Карпат.

Как сообщает Politeka.net, победитель первого сезона шоу "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина, Александр Эллерт в своем Instagram показал новое фото из Карпат, куда поехал праздновать Новый год с единственной дочерью и близкими.

"космос🏂", - написал юморист.

На фото Эллерт позировал в лыжном костюме, очках и специальном шлеме. У себя Александр поставил борд, на котором спускался с горы.

Поклонники поздравили Александра Эллерта с Новым годом и написали много пожеланий.

"Лучшая фотка. Лучший курорт. Лучший снег. Лучший фотограф 😂 ","С новогодними праздниками вас ❤️"," Галактика 🔥✨ ", - написали в сети.

Напомним, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, как и с кем отметил Новый год: "Все, подъем...".

Ранее Politeka сообщала, что Эллерт, разойдясь с Мишиной, неожиданно уехал из Киева, где он теперь: "Ребята, а вы пили...".

Также Politeka писала, что Эллерт и Рыбак из "Холостячки" в ангельских образах заинтриговали премьерой: "Няшные, конечно, аж тошнотворно".