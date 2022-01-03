Как сообщает Politeka.net, победитель первого сезона шоу "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина, Александр Эллерт в своем Instagram показал новое фото из Карпат, куда поехал праздновать Новый год с единственной дочерью и близкими.
"космос🏂", - написал юморист.
На фото Эллерт позировал в лыжном костюме, очках и специальном шлеме. У себя Александр поставил борд, на котором спускался с горы.
Поклонники поздравили Александра Эллерта с Новым годом и написали много пожеланий.
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"Лучшая фотка. Лучший курорт. Лучший снег. Лучший фотограф 😂 ","С новогодними праздниками вас ❤️"," Галактика 🔥✨ ", - написали в сети.
Напомним, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, как и с кем отметил Новый год: "Все, подъем...".
Ранее Politeka сообщала, что Эллерт, разойдясь с Мишиной, неожиданно уехал из Киева, где он теперь: "Ребята, а вы пили...".
Также Politeka писала, что Эллерт и Рыбак из "Холостячки" в ангельских образах заинтриговали премьерой: "Няшные, конечно, аж тошнотворно".