Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар, блогер и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в своем Instagram забавным видео со съемок нового сезона проекта. Похоже, даже у таких профессионалов, как Эктор и его коллег Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского, бывают проблемы на съемках.

Так, в ролике можно увидеть эту троицу кулинаров, которые что-то говорят участникам, стоя за столом. Однако, у них возникают заминки в речь, и дублю приходится переснимать. Все эти заминки в видео Эктор дополнил забавным значком, который как будто показывает загрузку, так что выглядит действительно смешно.

В подписи к видео Хименес-Браво написал: "Мы с @olga_martynovska и @yaroslavskyi_vova за день до премьеры "Мастер Шеф: Битва Сезонов". Будете смотреть сегодня в 19:00?". Пользователи тут же принялись комментировать ролик: "Конечно обязательно будем смотреть", "Естественно", "Конечно", "Буду ждать на ютубе", "А на ютубе сегодня будет выпуск?", "Новый сезон? Ура!", "Какие красивые".

Напомним, Чего ждать от "Мастер Шеф. Битва сезонов", Хименес-Браво раскрыл подробности: "Не пропустите...".

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" откровенно рассказал о своих ошибках в бизнесе: "Прожил сам…".

Также Politeka писала, что Хименес-Браво неожиданно высказался об украинских новогодних традициях: "Разве это подходит детям?".