Ресторатор и звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, что ожидает украинцев в новом сезоне проекта.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является успешным западным и украинским бизнесменом, а также судьей кулинарного телепроекта "Мастер Шеф". Также знаменитость ведет активно микроблог в Инстаграм, где делится с подписчиками многим необычным со своей жизни и съемок телепроекта "Мастер Шеф".

На новых сторис Эктор решил подогреть интерес украинцев к новому сезону "Мастер Шеф".

"Уже в эту субботу. Премьера Мастер Шеф. Битва сезонов", - сообщил в сторис Хименес-Браво.

На следующем сторис Хименес был уже со своим домашним любимцем.

"Будет очень жарко", - написал звезда.

"Будет новый сезон, где ты будешь видеть любимых участников. Будет очень крутой сезон. Это участники, которые были на других сезонах, это семья. И поэтому ты должен смотреть новый сезона "Мастер Шеф", - сказал Эктор в обращении.

"Не пропустите", - написал Эктор на сторис, которое разместил в соцсети Инстаграм.

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