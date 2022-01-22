Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является успешным западным и украинским бизнесменом, а также судьей кулинарного телепроекта "Мастер Шеф". Также знаменитость ведет активно микроблог в Инстаграм, где делится с подписчиками многим необычным со своей жизни и съемок телепроекта "Мастер Шеф".
На новых сторис Эктор решил подогреть интерес украинцев к новому сезону "Мастер Шеф".
"Уже в эту субботу. Премьера Мастер Шеф. Битва сезонов", - сообщил в сторис Хименес-Браво.
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На следующем сторис Хименес был уже со своим домашним любимцем.
"Будет очень жарко", - написал звезда.
"Будет новый сезон, где ты будешь видеть любимых участников. Будет очень крутой сезон. Это участники, которые были на других сезонах, это семья. И поэтому ты должен смотреть новый сезона "Мастер Шеф", - сказал Эктор в обращении.
"Не пропустите", - написал Эктор на сторис, которое разместил в соцсети Инстаграм.
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