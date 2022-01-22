Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером и победителем последнего сезона шоу "Танці з зірками".

Артист на своей странице в Инстаграм опубликовал новое фото, под которым описал свои эмоции от презентации нового сезона шоу "Голос країни", вспомнив то, как проходила их презентация перед проектом. Также он выразил понимание участникам шоу.

"Вчера посетил презентацию нового сезона "Голос країни"

И вспомнил нашу презентацию "Танці з зірками", где было очень волнительно 💔



Поэтому я очень понимаю участников Голоса и желаю всем насладиться временем на проекте, и показать лучшую версию себя на сегодняшний день.

Удачи, ребят 🙏🏻



А вы, любите смотреть «Голос країни»?", — спросил Артур Логай.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Правда же, у нас лучшие презентации?)) и лучшие гости", "Впервые в истории за весь голос страны за 12 лет.. не вижу человека рады которого можно бесконечно смотреть этот проект. Это прекрасная судья❤️😢👏 Новые судьи это не то.."

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