Как пишет Politeka.net, Артур Логай является успешным актером и звездой сериала "Моя улюблена Страшко", а в 2021 году попробовал свои силы на проекте "Танці з зірками", где смог победить вместе с танцовщицей Анной Карелиной. Логай женат на Евгении (Диана), с которой познакомился на съемках "Київ вдень та вночі". У пары есть двое сыновей - Герман и Лев. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Логай решил показать, чем занят, чтобы порадовать супругу.
"С недавних пор Евгения Логай претендует на звание "бизнесвумен", чему я рад. А пока у меня есть немного свободного времени, я претендую на звание хороший муж", - было написано в сторис.
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На втором сторис Артур показал, что у него получилось.
"Лева проснулся, как только я закончил готовить, у пацана хорошая интуиция. А у меня хорошие навыки кулинарии", - было написано на втором сторис.
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