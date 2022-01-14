Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Х-Фактор" и роли в сериале "Моя улюблена Страшко". Недавно стало известно, что Артур Логай стал участником шоу "Танці з зірками", где одержал победу. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.

Так, на этот раз победитель "Танців з зірками" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Артур Логай рассказал, как отметил Новый год. Как рассказал актер, он отправился в Польшу и встретил праздник с женой Евгенией Павленко и мамой, которую он также показал на кадрах. Стоит отметить, что мама Артура Логая выглядит очень молодо.

"Вы улыбнетесь или нет? А так, чтобы искренне?", — спросил Артур Логай.

"Да-да, это мама. Новый год мы встретили в Польше с моей мамой и Андреем", — рассказал победитель шоу "Танці з зірками".

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